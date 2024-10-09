Bilecik’te trafik ekipleri tarafından Bozüyük-Eskişehir karayolunda denetim gerçekleştirildi.

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme ekiplerince Bozüyük-Eskişehir ve Bursa Devlet Karayollarında yapılan trafik uygulamalarında; 488 araç ve sürücüsü denetlendi. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında 132 araç ve sürücüsüne çeşitli sebeplerden 279 bin 200 TL trafik idari para cezası uygulandı. Bölge Trafik Denetleme ekipleri tarafından yapılan drone denetimleri kapsamında 22 araç sürücüsüne toplamda 33 bin 132 TL trafik idari para cezası uygulandı.