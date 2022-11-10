Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından dron ile yaban hayvanı envanter çalışması yapılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından dron ile yaban hayvanı envanter çalışması yapılacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesinde görevli Prof. Dr. Fatih Fidan, DKMP Bölge Müdürümüz Şahin Çılgın’ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Afyonkarahisar başta olmak üzere bölgedeki yaban hayvanı envanterinin çıkarılması konusunda planlanan dron çalışması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Çalışmanın ilerleyen günlerde yapılması planlanıyor.