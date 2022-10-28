Ardahan’da köy okulunda okuyan çocuklara dron eğitimi verildi.

Ardahan’da köy okulunda okuyan çocuklara dron eğitimi verildi.

Ardahan Merkeze bağlı Ölçek köyünde okuyan çocuklara Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli eğitmenler tarafından dron eğitimi verildi. Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut’un da katıldığı eğitimde "dron"u gören çocukların yaşadığı mutluluk renkli görüntülere sahne oldu.

Teknoloji serüveninin bütün hızıyla devam ettiğini söyleyen Bulut, "Merak ilmin hocasıdır. Çocuklara merak uyandırma ve yeni teknolojik araçlardan haberdar etme mevcut bakanlığın projeleri içerisinde bulunuyor. Tasarım beceri atölyesi, robotik kodlama ve Bilsem’deki çeşitli aktiviteler birlikte değerlendirildiğinde geleceğe çocuklarımızı taşıyoruz. Bakanlığımızın milli teknoloji hamlesi dediği teknofest ve Tübitak üzerindeki projeler kapsamında bugünde burada güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin heyecanını görüyorsunuz. Amacımız çocukları geleceğe taşımak. Ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanmalarını amaçlamaktayız’’ dedi.

Öğrencilere Dron eğitimi veren Bilişim uzmanı ve insansız hava aracı pilotu Suat Işıklı, köy okullarında öğrencilere milli eğitim müdürlüğü ile birlikte Dron eğitimi vermeye karar verdiklerini söyledi.

Çocukların olağan dışı bir ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Işıklı, ’’Köy okullarında okuyan çocuklar dron eğitimine büyük ilgi duydu. Dron bilgisi olan kullandırıp dron hakkında bilgiler verdik. Öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. İlerleyen zamanlarda bu eğitimler devam edecek" şeklinde konuştu.