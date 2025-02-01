Afyonkarahisar’da dron ile kendilerince güvenlik önlemi alarak kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Emirdağ İlçesi Emirin köyü Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Ekipler ardından bölgede S.A., A.Z., Y.O., Y.A., İ.K., M.D. ve A.Ö., isimli şahısların kaçak kazı yaptıklarını tespit etti. Ardından şahıslar gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramada ise dron, mini lazer, dedektör, navigasyon cihazı, dijital pusula, çekiç, kürek ve elektronik malzemeler ile tabanca ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.