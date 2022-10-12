Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan dron destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı. Bir hafriyat kamyonun brandası kapalı olmadan gittiği tespit edilerek ceza yazılırken, bir çok sürücüye de trafik kurallarına uymamak ve emniyet kemeri takmadıkları için ceza yazıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan dron destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı. Bir hafriyat kamyonun brandası kapalı olmadan gittiği tespit edilerek ceza yazılırken, bir çok sürücüye de trafik kurallarına uymamak ve emniyet kemeri takmadıkları için ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın talimatıyla harekete geçen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’nın giriş ve çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında dron destekli denetleme yaptı. Uygulamanın, trafik kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan, araç sürerken telefon kullanan, diğer sürücüleri tehlikeye atmak gibi bir çok suçu önlemek amaçlı yapıldığı öğrenildi.

Uygulamada bir hafriyat kamyonunun kasası yüklü iken brandayı kapatmadığı tespit edilerek durduruldu. Araç sürücüsüne 61/H maddesine uymamaktan 408 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca bir çok sürücüye de emniyet kemeri takmamak ve cep telefonu ile konuşurken araç sürmekten cezai işlem uygulandı.

Uygulama sonucunda toplamda araç sürücülerine 15 bin 785 lira cezai işlem uygulandı. Uygulamanın sürekli belirli saatlerde ve farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.