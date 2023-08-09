Eskişehir’de kaybolan 100 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Beylikova İlçesi’ne bağlı Parsibey Mahallesi’nde ikamet eden H.K. isimli şahsın küçükbaş hayvanları kayboldu. Tüm aramalarına rağmen hayvanlarını bulamadığını belirten H.K., jandarma ekiplerine giderek yardım istedi. Ekipler tarafından dron destekli yapılan aramada, kaybolan 100 kadar küçükbaş hayvan Uzunburun Mahallesi’nde tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunan 100 adet küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.