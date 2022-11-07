Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba’nın müslüman olduğu açıklandı.

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba’nın müslüman olduğu açıklandı.

Fildişi Sahilli dünya yıldızı Didier Drogba’nın müslüman olduğuna dair sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar gündem oldu. Bir dönem Galatasaray forması da giyen efsane futbolcu, Afrika’da yaptığı yardım çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettirmişti.

Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında "İyi Niyet Elçisi" seçilen Drogba’nın müslüman olması sosya medyada büyük yankı uyandırdı.