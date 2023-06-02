İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus’un Atatürk Caddesi üzerindeki Tuğralı Kavşak’ta bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünün bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldığı aracı Yeni Mahalle Polis Merkezi Amirliği kavşağında durdurdu.

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince durdurulan araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince gerekli cezai işlemler uygulanarak sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, sürücünün drift yaptığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücünün, trafiğin yoğun olduğu kent merkezinde aracıyla drift yaparak diğer araçları tehlikeye düşürdüğü anlar yer aldı.