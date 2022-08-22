Elazığ’da cadde üzerinde drift atan ve tehlikeli hareketler yapan araç sürücüsü trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Elazığ’da cadde üzerinde drift atan ve tehlikeli hareketler yapan araç sürücüsü trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa’da tehlikeli yolculuklar kamerada Bursa’da tehlikeli yolculuklar kamerada

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir otomobil sürücüsü yolu boş bulunca drift attı. 2 tur dönerek drift atan sürücü hem trafiği hem de çevrede bulunan vatandaşların canını tehlikeye attı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.