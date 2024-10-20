Bursa’da kavşakta defalarca kez drift atan magandalara mahalle sakinleri evlerinden inerek durdurdu. Bir süre yaşanana arbede sonrası drift atan şahıslar bölgeden uzaklaştı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta bir süre drift atan magandaları mahalle sakinleri evlerinden inerek durdurdu. Mahalle sakinleri ile vatandaşlar arasında yaşanan arbede sonrası drift attığı öne sürülen şahıslar bölgeden uzaklaştı.