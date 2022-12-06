Bursa’nın İnegöl ilçesinde drift atarken polisin dur ihtarına uymayan sürücü yakalandı. Sürücüye 9 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde drift atarken polisin dur ihtarına uymayan sürücü yakalandı. Sürücüye 9 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.

Akhisar Mahallesinde 16 F 5841 plakalı otomobilin drift atarak seyrettiğini fark eden polis ekipleri, dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 Kilometre süren kovalama sonucu araç, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde durduruldu. Sürücü Ulaş Resul T.(19)’ye dur ihtarına uymamaktan 850 TL ve drift atmaktan 9 bin 125 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 ay boyunca el konuldu.