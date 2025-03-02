Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir araçla drift atarak havaya ateş açan şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Argıncık mahallesinde bir aracın drift attığı ve havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine Şehit Hakan Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; araç ekiplerce tespit edilerek toplam 49 bin 552 TL cezai işlem uygulandı. Araç ayrıca trafikten men edildi. Aracın sürücüsü A.Ç. (22) ve hakkında 17 suç kaydı bulunan H.B. (22) ekiplerce yakalanırken ’Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak’ suçundan haklarında gerekli adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.