Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens ve eşi, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

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Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens ve eşi, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcusu Dries Mertens de katıldı. Mertens, eşiyle birlikte Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.