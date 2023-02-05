35 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 5. gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadelenin başında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılarda Belçikalı futbolcusu Dries Mertens 1-1’e getiren golü attı. Maçın 18. dakikasında ceza sahası içinde Mauro Icardi’nin indirdiği topu alan Mertens, yerden sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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