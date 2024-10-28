Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Beşiktaş derbisiyle birlikte sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş ile mücadele ederken, sarı-kırmızlılarda Belçikalı futbolcu Dries Mertens ’dalya’ dedi. Maça yedek başlayan Mertens, 82. dakikada Victor Osimhen’in yerine oyuna girdi ve sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçını oynadı.

2022 yılının yaz transfer döneminde transfer olan Mertens, Süper Lig’de 76, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup ve elemelerde 13, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, Türkiye Kupası’nda 4 ve TFF Süper Kupa’da da 2 maça çıktı.

Asist kralı oldu

Attığı gollerin yanında asistleriyle de takımına önemli katkı veren Mertens, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de yaptığı 16 asistle bu alanda zirvede yer aldı.