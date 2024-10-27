Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Beşiktaş derbisiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkacak.

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Beşiktaş derbisiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkacak.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray yarın evinde Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızlılarda Belçikalı futbolcu Dries Mertens için bu maçın önemi ayrı olacak. Deneyimli futbolcu oynaması durumunda Galatasaray’da 100. resmi maçını oynayacak.

2022 yılının yaz transfer döneminde transfer olan Mertens, Galatasaray’da bugüne kadar 99 resmi karşılaşmada görev aldı. 37 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarla Süper Lig’de 75, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup ve elemelerde 13, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, Türkiye Kupası’nda 4 ve TFF Süper Kupa’da da 2 kez maça çıktı.

Asist kralı oldu

Dries Mertens geride kalan 99 müsabakada rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Attığı gollerin yanında asistleriyle de takımına önemli katkı veren Mertens, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de yaptığı 16 asistle bu alanda zirvede yer aldı.

Galatasaray’da, Beşiktaş derbilerinde gol sevinci yaşayamayan Belçikalı futbolcu, bu sezon Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde ise ilk kez fileleri havalandırmıştı.

Deneyimli futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Dries Mertens’in sözleşmesi sezon başında 1 yıl uzatılmıştı.