Samsun’da drenaj kuyusuna vana takmak için giren 3 kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun’da drenaj kuyusuna vana takmak için giren 3 kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Turan (40), Sadi Turan (39) ve Enes Turan (24) atlı kardeşler vanayı açmak için drenaj kuyusuna girdi. Üç kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kardeşlerin cesedi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.