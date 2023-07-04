Merkezefendi Belediyesi’nin talepler üzerine açtığı ‘Drama ve İngilizce Kursu’ kayıtları başladı.

Merkezefendi Belediyesi, gençlere ve yetişkinlere yönelik kurslar açmaya devam ediyor. Talepler üzerine ücretsiz ‘Drama ve İngilizce Kursu’ kayıtları başladı. Drama kursuna başvuracak 6 - 12 yaş arasındaki çocuklar, topluluk önünde kendilerini rahatça ifade edebilecekleri eğitimler alacak. Drama Kursu kayıtları, 9 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek. Drama kurs kayıtları, Merkezefendi Kültür Merkezi’nden şahsen yapılacak.

İngilizce kurs kayıtları merkez kütüphaneden yapılacak

Ortaöğretim çağındaki gençler ile 18 yaş ve üzeri vatandaşların kayıt olabileceği, kontenjan ile sınırlı İngilizce kurs kayıtları da aynı zamanda başladı. İngilizce kursuna başvurular Merkez Kütüphane’den şahsen yapılacak.