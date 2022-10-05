DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi tarafından başlatılan drama teknikleri eğitimlerinin ilki Akçakoca’da gerçekleştirildi. Öğretmenlere verilen eğitimler diğer ilçelerde de devam edecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi tarafından başlatılan drama teknikleri eğitimlerinin ilki Akçakoca’da gerçekleştirildi. Öğretmenlere verilen eğitimler diğer ilçelerde de devam edecek.

Düzce’de öğrencilere drama konuları ile ilgili bilgi verilmesi için başlatılan çalışma çerçevesinde İl Halk Kütüphanesi ilk eğitimini Akçakoca’da verdi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Kemal Karademir ve Kütüphane Müdür Gizem Duygu Kurtoğlu Akçakoca İlçe Halk kütüphanesine ziyarette bulundu. Düzenlenen drama teknikleri hizmet öğretmen eğitimine katılan heyet, drama konuları üzerinde öğretmenlere bilgilendirmelerde bulundu. Çağdaş drama derneği üyesi Türkçe Öğretmeni Nigar Atar öncülüğünde kütüphanede drama teknikleri hizmet içi öğretmen eğitimi gerçekleştirildi.