Acıbadem Üniversitesi “ACU Drama Öğrenci Kulübü” tarafından yürütülen “Perde Kampüste Açılıyor” projesi kapsamında, Anton Çehov’un yazdığı “Kuğunun Şarkısı” adlı oyun, ACU Sahne’de sahnelendi.İSTANBUL (İGFA) - Olumsuz hava koşullarına; şiddetli kar yağışı ve soğuğa rağmen sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşılan oyun, oldukça kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından izlendi.

Öğrenciler, akademik ve idari çalışanlar, dışarıdan sanatseverler, büyük bir heyecanla bu özel geceye katıldılar.

Başrol oyuncusu Caner Erkan, oyunun sonunda, bu zorlu hava koşullarına rağmen salonu dolduran izleyicilere teşekkür etti. Acıbadem Üniversitesi yönetimine ve bu iş birliğini gerçekleştiren Rektör Yardımcısı İrfan Güney’e teşekkürlerini sunarak, üniversitenin sanata verdiği değeri takdirle karşıladıklarını belirtti. Ayrıca, ACU Drama Kulübü öğrencileri, ustalarını izlemekten büyük bir mutluluk duyduklarını ve onlardan çok şey öğrendiklerini ifade ettiler. Toplu bir fotoğraf çekimi ile etkinlik son buldu.

Perde Kampüste Açılıyor projesi kapsamında her ay bir yetişkin oyunu ve bir çocuk oyunu sahnelenecek. Proje çerçevesinde, 2 Mart 2025 Pazar günü, ACU Sahne’de “Küçük Kara Balık” adlı çocuk oyununun ilk gösterimi yapılacak.