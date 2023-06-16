Nilüfer Belediyesi tarafından açılan drama atölyelerine başvuran 249 kursiyer, 9 aylık eğitimin sonrasında yıl sonu gösterilerini sahneledi. Sahneledikleri oyunun ardından sertifikalarını da alan kursiyerler, elde ettikleri kazanımın mutluluğunu yaşadı.

Nilüfer Belediyesi’nin kültür sanat alanında düzenlediği atölye çalışmaları yoğun ilgi görüyor. Bu atölyelerden biri olan drama atölyesi de başarılı bir eğitim dönemini geride bıraktı. Bu alanda kendisini geliştirmek isteyen 249 katılımcı, 9 aylık drama eğitimini yılsonu gösterisi ile tamamladı.

Farklı yaş gruplarından kişilerin katıldığı drama atölyelerindeki eğitimleri; Osman Dönmez, Gökhan Sekmen, Özgürtürk Çalık ve Necati Arpacı verdi. Atölye çalışmalarında birçok kazanım elde eden öğrenciler, yılsonu gösterisi ile hünerlerini sahneleme fırsatı buldu. Sahnede oyunları sergileyen kursiyerler, performansları ile alkışları da topladı. Gösterinin ardından katılımcılar sertifikalarını aldı.