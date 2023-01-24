DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, evde sağlık hizmeti alan hastaları yerinde ziyaret ederek hem dualarını alıyor hem de sağlık durumları ile ilgili bilgi alıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, evde sağlık hizmeti alan hastaları yerinde ziyaret ederek hem dualarını alıyor hem de sağlık durumları ile ilgili bilgi alıyor.

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan vekili Uz. Dr. Hümeyra Bayram Akcan ve evde sağlık hizmetleri birimi personelleri ile birlikte evde sağlık hizmetlerinde yararlanan yatağa bağımlı hastayı ziyaret ederek, geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu. Hasta yakınlarından hastanın son durumu ve tedavisi ile ilgili bilgiler aldı.

Dr. Yılmaz "İlimizde yaşlı veya yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının, sağlık kuruluşları yerine kişinin evinde yapılmasının evde sağlık hizmetlerinin önemli bir uygulaması. İnsanımızın sağlığını korumak ve yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla, sağlık bakım hizmetlerini özveri, şefkat, sevgi, sabır, hoşgörü ve profesyonel bir anlayışla, kişinin kendi evinde sunma noktasında kesintisiz hizmete devam ediyoruz’’ ifadelerinde bulundu.