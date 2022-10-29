DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile bir araya gelerek, hayata dair deneyim ve tecrübelerini aktardı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile bir araya gelerek, hayata dair deneyim ve tecrübelerini aktardı.

Düzce Fen Lisesi Müdürü Bayram Aydın, Müdür Yardımcısı Bilal Kurt ve öğrencileri makamında ağırlayan Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz sağlık kariyer söyleşisinde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık mesleğini tanıtarak, kariyer seçiminde önemli olabilecek bilgiler veren Dr. Yılmaz, öğrenciler ile hayata dair deneyim ve tecrübelerini de aktardı.

Dr. Yılmaz zaman zaman lise öğrencilerini okullarında da ziyaret ederek söyleşide bulunuyor.