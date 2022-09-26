DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, eczacılık mesleğinin en eski tarihlerden beri bilinen meslek gruplarından biri olduğunu belirterek 25 Eylül Dünya Eczacılık Gününü kutladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, eczacılık mesleğinin en eski tarihlerden beri bilinen meslek gruplarından biri olduğunu belirterek 25 Eylül Dünya Eczacılık Gününü kutladı.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz 25 Eylül Eczacılık Günü münasebetiyle Eczacılar Odasını ziyaret etti. Düzce Temsilcisi Yalçın Bakır ve Yönetim Kurulu üyeleri nezdinde tüm Eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü’nü tebrik eden Yılmaz, “Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan görevlerini büyük bir özveri ile yerine getiren tüm eczacılarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Yılmaz, eczacılık mesleğinin insan ırkının var olduğu en eski tarihlerden beri bilinen meslek gruplarından biri olduğunu söyledi.