DÜZCE (İHA) – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Emine Yanaşoğlu, çocukların kışın daha çok hastalanmasının sebebinin soğukta vakit geçirmesinden değil, kapalı, havasız ve kalabalık ortamlarda uzun süre vakit geçirmesinden olduğunu söyledi.

Kış aylarında çocukların hastalıklara daha yatkın olduğuna dikkat çeken Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Emine Yanaşoğlu, çocukları hastalıklardan korumanın yolları hakkında bilgi verdi. Kış aylarında havaların soğuk olması sebebiyle burun ve boğazın aşırı kurumasına bağlı koruyucu mekanizmaların çalışmadığını dile getiren Dr. Yanaşoğlu, sürekli kapalı alanlarda kalınması sebebiyle enfeksiyon bulaşının artması, kış aylarında daha sağlıksız besinlere yönelmek, hareketsizliğin azalması ile vücut direncinin düşmesinin hastalıklara neden olduğunu vurguladı.

Kapalı, havasız ve kalabalık ortamlar riskli

Dr. Emine Yanaşoğlu, kış aylarında çocuklarda en sık grip, farenjit, orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit ve zatürre görüldüğünü de sözlerine ekledi. Çocukların dışarda soğukta vakit geçirmesinin riskli olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Yanaşoğlu, “Çocukların kışın daha çok hastalanmasının sebebi soğukta vakit geçirmesi değil, kapalı, havasız ve kalabalık ortamlarda uzun süre vakit geçirmesidir” dedi.

“Hastalıklardan korunmanın en önemli kriteri hijyen kurallarına uymaktır”

Okulda ve kreşte hastalıkların daha hızlı yayılmasını önlemek için ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Dr. Yanaşoğlu, “Çocuklar okul öncesi doktor kontrolünden geçmeliler ve eksik vitamin, mineralleri yerine konmalıdır. Çocuğun okul döneminde bağışıklığını güçlü tutmak için dengeli ve kaliteli beslenmesi sağlanmalıdır. Hastalıklardan korunmanın en önemli kriteri hijyen kurallarına uymaktır. Enfeksiyonlar en çok çocukların ellerini ve kirli materyalleri ağzına sokmaları ile yayılır. Bu nedenle çocuğa yemekten önce ve sonra, tuvaletten çıkarken ellerini su ve sabun ile yıkaması öğretilmelidir. Ebeveynler hastalıkların yayılımını önlemek için hasta çocuklarını okula göndermemelidir. Bu konuda herkesin aynı hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Çocukluk çağı aşıları mutlaka zamanında yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Güçlü bir bağışıklık için spor çok önemlidir”

Çocuğun okul döneminde bağışıklığını güçlü tutmak için dengeli ve kaliteli beslenmesinin önemine vurgu yapan Dr. Yanaşoğlu, “Güçlü bir bağışıklık için spor çok önemlidir. Çocuklarımıza yaşına uygun spor aktiviteleri mutlaka yaptırmalıyız. Yine uyku düzeni bağışıklık sistemi için çok önemlidir” diye konuştu.

6 ay üstündeki tüm çocukların grip aşısı olabileceğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Emine Yanaşoğlu, “Astım, diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, nörolojik ya da nöromuskuler hastalıkları olan çocuklara mutlaka öneriyorum. Aşılamadan önce mutlaka hekim görmeli ve aşıya uygunluğu değerlendirilmelidir” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.