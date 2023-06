İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Gözde Üstündağ, Dünya Tütünsüz Günü’nde yaptığı açıklamada tütün kullanımı yüzünden her yıl 65 bin çocuğun öldüğünü belirtti.

Kars’ta tütün ve türün ürünlerinin zararları anlatılarak, vatandaşlara karbonmonoksit düzey ölçümleri yapılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilk kez 1988 yılında 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edilmişti. Toplumda tütünün zararları konusunda farkındalığın arttırılması için Kars’ta da İl Sağlık Müdürlüğü’nce stant açılarak vatandaşlar tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirdi.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parkta açılan stantta vatandaşlara tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgi veriliyor, vatandaşlar başta sigara olmak üzere tütün ürünlerinin başlıca neden olduğu hastalıklar hakkında uyarılıyor. Ayrıca vatandaşlara bilgilendirici broşür ve anahtarlık da dağıtılıyor.

Tütün kullanımı yüzünden her yıl 65 bin çocuğun öldüğünü söyleyen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Gözde Üstündağ, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri ’salgın’ halini almıştır. Dünyada bir milyardan fazla insan tütün ürünleri kullanmakta ve tütün kullanımı her yıl 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olmaktadır. Tütün ürünleri; kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca her yıl binlerce insan kendisi tütün ürünleri kullanmadığı halde başkalarının içtiği tütün ürünlerine pasif olarak maruz kalmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre; dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanıyla kirlenmiş havayı solumakta ve her yıl 65 bin çocuk pasif etkilenimin yol açtığı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Hamilelik döneminde tütün ürünü kullanmak, bebekler için ömür boyu sürecek çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Kısaca tütün ürünleri pasif etkilenim yoluyla, kullanmayanlar için de ölümcül zararlar vermektedir” diye konuştu.

Sigarayı bırakmak isteyenlerin ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla destek alabileceklerine dikkat çeken Üstündağ, “Dünya Sağlık Örgütü, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla 31 Mayıs’ı "Dünya Tütünsüz Günü" olarak ilan etmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi bugün ülkemizde de amaca yönelik çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Kars İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında "Izmarit Değil Tohum At", "Zehire Değil Gıdana ve Geleceğine Yatırım Yap", "Çocuklarına Zehir Saçan Tütün Tarlası Değil Oksijen Salan Ormanlar Bırak" temasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde fidan dikme etkinliği yapılacaktır. Standımızda vatandaşlara karbon monoksit (CO) ölçümü yapılacaktır. Standımızda doktor eşliğinde sigara ve diğer tütün ürünlerinin zararları, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, ilimizde bulunan sigara bırakma polikliniğinin tanıtılması, kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımı durumunda vatandaşlara ihbarda bulunabilecekleri ALO 184 SABIM hattı ve Yeşil Dedektör uygulaması hakkında bilgi verilecektir. Dumansız hava sahası, tütün bağımlılığıyla ilgili el broşürleri ve Sigarasız Hayat Sağlıklı Hayat amblemli anahtarlık dağıtımı yapılacaktır” şeklinde konuştu.