Eskişehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Tamer Savaş, insansız hava araçlarının gelecekte gündelik hayatta daha fazla yer edineceğini ifade ederek bu konuda mutlaka eğitim alınması gerektiğini belirtti.

Eskişehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Tamer Savaş, insansız hava araçlarının gelecekte gündelik hayatta daha fazla yer edineceğini ifade ederek bu konuda mutlaka eğitim alınması gerektiğini belirtti.

Dr. Savaş, insansız hava araçlarının yangınla mücadelede, arama kurtarma faaliyetlerinde, kargo ile hava taksi denen insan taşımacılığında ve tarım alanında sıklıkla kullanıldığını belirtti. Zirai insansız hava araçlarıyla yapılan ilaçlamayla üretimin arttığını, maliyetlerin oldukça düştüğünü kaydeden Dr. Tamer Savaş, gelecekte bu araçların gündelik hayatta daha fazla yer edineceğini ifade etti. İnsansız hava araçlarını kullanmak için eğitim alınması gerektiğini söyleyen Savaş, “Bu sektörde çalışmak isteyen ya da kendi mesleğinde bu insansız hava araçlarını kullanmak isteyen kullanıcılarımız varsa muhakkak insansız hava aracı eğitimlerini almalarını tavsiye ediyoruz. İHA eğitimleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş uçuş eğitim organizasyonları tarafından verilmektedir. Üniversitemiz de bu yetkili uçuş eğitim organizasyonlarından bir tanesidir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde İHA 0, İHA 1 ticari pilot sertifika eğitimlerini vermekteyiz. İHA 0 eğitimleri 16 saat, İHA 1 eğitimleri 32 saat teorik pratik ve simülasyon eğitimlerinden oluşmaktadır. Teori ve simülasyon eğitimlerini sınıf ortamında, pratik eğitimleri uçuş eğitim alanlarında gerçekleştirmekteyiz. Sınavları başarıyla geçen adaylarımız ticari İHA pilotu olmaktadır. Özellikle bu alanda kendilerini geliştirmek isteyen adaylarımıza muhakkak İHA eğitimlerini almalarını tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.