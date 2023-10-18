Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, "Sigara, alkol, dengesiz beslenme, düzensiz uyku gibi kötü yaşam rutinlerinden vazgeçilmesi, menopozun tüm evrelerinde önem teşkil etmektedir" dedi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Dünya Menopoz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, menopozun genellikle 44 ila 55 yaşları arasında görüldüğünü belirtti. Tedavisiyle ilgili bilgiler aktaran Dr. Sarıkaya, "Kadınlarda üreme dönemi, ergenlikte adet görülmesiyle başlar ve menopoz döneminde sona erer. Kadının 12 ay süresince hiç adet görmemesiyle başladığı kabul edilen menopoz, genellikle 44 ila 55 yaşları arasında görülür. Ancak menopozun başlangıcı, bu yaş aralığından önce ya da sonra da gerçekleşebilir" dedi.

Zararlı alışkanlıkların menopozu tetiklediğini ifade eden Dr. Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Hastalık olarak düşünülen menopoz; aslında vücudun normal işleyişinin devam ettiği, kadın hayatının neredeyse üçte birini kapsayan doğal bir dönemdir. Çoğu kadın menopoz semptomları hafif ve orta derecede görüldüğü için tedaviye ihtiyaç duymaz ve semptomları kendi yönetebilir. Çünkü ilaç tedavisi ancak semptomlar kadının günlük hayatını etkileyecek kadar şiddetli ise başlanır. Menopoza geçiş dönemi ve menopozun hemen sonrasındaki birkaç yıl kadın vücudunda belirgin bedensel ve psikolojik değişimler yaşanır. Kardiyovasküler hastalık ve kemik erimesi riski artar. Hormonal değişimler vücut ağırlığının artmasını kolaylaştırır. Menopoz döneminde kemik erimesi hızlanır. Bazı kişilerde kemik erimesi çok şiddetli olabilir ve ilerleyen zaman içinde omurilikte sessiz kırıklar oluşur. Küçük travmalarla bile kalça ekleminde, el bileğinde kırıklar oluşabilir."

Menopozun tüm evrelerinde önem teşkil ettiğini anlatan Dr. Sarıkaya, "Sigara kullanıyor olmak ve hareketsizlik kemik erimesini artırmaktadır. Hatırlatmakta fayda var ki, her türlü rahatsızlığın olumsuz seyrine etki eden, sigara, alkol, dengesiz beslenme, düzensiz uyku gibi kötü yaşam rutinlerinden vazgeçilmesi, menopozun tüm evrelerinde önem teşkil etmektedir" değerlendirmesini yaptı.