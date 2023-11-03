Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, “Ülkemizde organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artarken, yapılan organ bağışı sayıları ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır” dedi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, "Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, yapılan organ bağışlarının yetersiz kaldığını belirtti. Organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar ile ilgili bilgiler aktaran Sarıkaya, “Tedavisi organ ve doku nakli olan hastalıklar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir” dedi.

“Organ bağışı sayıları ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır”

“Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Kalp, karaciğer, böbrek, kornea, kemik, kıkırdak, ekstremite, yüz ve saçlı deri, pankreas, üst sindirim yolları, üst solunum yolları, ince bağırsak bağış yapılabilen organ ve dokulardır. Ülkemizde organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artarken, yapılan organ bağışı sayıları ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır” diye konuştu.

Organ ve doku nakli hakkında bilgiler veren Dr. Sarıkaya şunları da kaydetti:

“Tüm insanlarımız için kendilerinin ya da yakınlarının organ ve doku bağışına ihtiyacı olabileceği unutulmamalıdır. Bizlere düşen bu konuda toplumsal farkındalığı sağlamaktır. Organ Bağışı en büyük erdemdir Allah’ı seven insana değer verendir.”