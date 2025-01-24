Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, “Eksik ya da dengesiz beslenmek bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir” dedi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, bağışıklık sistemi hakkında önemli bilgiler verdi. Bağışıklık sisteminin vücudun hastalıklara ve enfeksiyona karşı bir savunma mekanizması olduğunu ifade eden Dr. Sarıkaya, eksik ya da dengesiz beslenmenin bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabileceğini söyledi. C vitamini, D vitamini, çinko, demir ve antioksidanların, bağışıklık fonksiyonlarını destekleyen temel unsurlar olduğunu kaydeden Dr. Sarıkaya, narenciye, yoğurt, yeşil yapraklı sebzeler, balık ve deniz ürünleri ile kuruyemiş ve tohumların bağışıklık sistemini güçlendiren besinler olduğunu söyledi.

“Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, bizi zararlı mikroorganizmalardan koruyarak hastalık riskini azaltır”

Bağışıklık sisteminin sağlığın temel taşı olduğunu ifade eden Dr. Sarıkaya, “Bağışıklık sistemi, vücudumuzun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmasıdır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, bizi zararlı mikroorganizmalardan koruyarak hastalık riskini azaltır. Ancak, bağışıklık sisteminin etkin bir şekilde çalışabilmesi için dengeli ve sağlıklı bir beslenme büyük önem taşır. Bağışıklık sistemi, vitaminler, mineraller, proteinler ve diğer besin maddelerinin yeterli seviyede alınmasıyla güçlenir. Özellikle C vitamini, D vitamini, çinko, demir ve antioksidanlar, bağışıklık fonksiyonlarını destekleyen temel unsurlardır. Eksik ya da dengesiz beslenme ise bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir. Narenciye, yoğurt, yeşil yapraklı sebzeler, balık ve deniz ürünleri ile kuruyemiş ve tohumlar bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerdir. Her öğünde farklı renk ve türde gıda tüketmek önemlidir. Günde en az 8 bardak su içmek, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Fazla şeker tüketimi, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve düzensiz beslenme, enerji ve besin alımını olumsuz etkiler. Bağışıklık sistemi sağlığımızın temel taşıdır ve bunu desteklemek için sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek şarttır” dedi.