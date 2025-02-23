D vitamininin önemi ile ilgili bilgi veren Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, kemik oluşumu ve gücü için hayati önem taşıdığını söyledi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, D vitamini hakkında önemli bilgiler verdi. D vitaminin vücudun fonksiyonları noktasında önemli görevleri olduğunu belirten Dr. Sarıkaya, fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. D vitamini düşüklüğü belirtilerinin vücut, kas ve kemik ağrıları, yorgunluk, ciltte solgunluk, saç dökülmesi, baş ağrısı, el ve ayakların ısınamaması, daha sık hastalanma ve uykusuzluk olduğunu kaydeden Dr. Sarıkaya, uzun süreli ve fazla D vitamini eksikliğinde kemik yoğunluğu kaybı, kemik erimesi ve kırık oluşumunun da görülebileceğini söyledi.

" D vitamini kemik oluşumu ve gücü için hayati önemi olan fosforun emilmesinde yardımcıdır"

D vitaminin genel sağlığın korunmasında önemli bir rol oynadığını belirten Dr. Sarıkaya, "D vitamini, kemik sağlığı başta olmak üzere vücudun çeşitli fonksiyonlarında önemli görevleri vardır. Cildin güneş ışığına maruz kalması sayesinde sentezlenen D vitamini bir hormon gibi davranma özelliğine sahiptir. Vücut fonksiyonlarının sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak ve eksikliğe bağlı olan sağlık sorunlarını önlemek için güneş ışığından, yiyeceklerden veya takviyeler den yeterli D vitamini almak büyük önem taşır. D vitamini bağışıklık sisteminin işleyişinde, hücre çoğalmasında, monositler, makrofajlar, T ve B lenfositleri gibi bağışıklık sistemi hücrelerinin düzenlenmesi için D vitaminin vücutta yeterli düzeyde olması gereklidir. D vitamini düşüklüğünde vücut, kas ve kemik ağrıları, yorgunluk, ciltte solgunluk, saç dökülmesi, baş ağrısı, el ve ayakların ısınamaması, daha sık hastalanma ve uykusuzluk ortaya çıkan belirtilerdir. Uzun süreli ve aşırı D vitamini eksikliğinde kemik yoğunluğu kaybı, kemik erimesi ve kırık oluşumu da görülebilir. Genel sağlığımızın, fiziksel ve ruhsal korunmasında önemli rol oynayan D vitamin, vücutta bulunması gereken temel maddelerden biridir. D vitamini kemik oluşumu ve gücü için hayati önemi olan fosforun emilmesinde yardımcıdır. D vitamini düşük olan hastalarda çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi ortaya çıkar. Güneş ışığı kış aylarında yaz aylarına göre daha azdır. Bu mevsimlerde insanlar hava şartlarından dolayı daha az dışarıda zaman geçirirler. Vücudun doğal D vitamini üretmesine yardımcı olan güneş ışığı maruziyetinin azalması ile D vitamini seviyesinin düşmesi kaçınılmazdır. Yağlı balıklar ve deniz ürünlerinde de bir miktar D vitamini bulunmaktadır. Kış mevsiminde öğle saatlerinde yaklaşık 2 saat güneşe maruz kalınması D vitamini üretilmesi için önerilmektedir. Yaz aylarına göre daha az güneş ışığı ve daha korunaklı giyinilmesi nedeniyle daha uzun süre güneşten faydalanmamız gerekmektedir. Bu yöntemleri uyguladıktan sonra özellikle yaşlı bireylerde D vitamini düzeyinin yeterli olmadığının tespit edilmesi halinde doktorumuzun önerisi ile uygun doz ve sürede D vitamini takviyesi alınması uygun olacaktır" diye konuştu.