Sağlık Bakanlığı tarafından, “Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver” sloganı ile başlatılan iletişim kampanyasının Çankırı’daki tanıtım programında konuşan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Çankırı’da ambulansların 2024 yılında 1 milyon 311 bin 828 kilometre yol kat ettiğini söyledi.

Acil durumlarda ambulansların hızla olay yerine ve sağlık kuruluşlarına güvenle ulaşmasını sağlayan "fermuar sistemi", hastaların hayatta kalma şansını artırmada kritik bir rol oynuyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu sisteme dikkat çekmek amacıyla “Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver” sloganıyla ülke genelinde başlattığı farkındalık kampanyasının Çankırı’daki ayağı için tanıtım programı düzenlendi. Çankırı Valiliği Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programda konuşan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, ambulansların önemine dikkat çekerek Çankırı’da ambulansların 2024 yılında 1 milyon 311 bin 828 kilometre yol kat ettiğini, kat edilen yolun dünyanın etrafında 32 kez tur atmakla Türkiye’nin ise doğudan batısını 795 kez dolaşmaya eş değer olduğunu söyledi.

2024 yılındaki verileri paylaşan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, “2024 yılı verilerimizde, toplam ambulans sayımız 45, aktif ambulans sayımız 23, yedek ambulans sayımız 18, kar paletli ambulans sayımız 3, istasyon sayımız 20, hekim sayımız 15, acil tıp teknisyeni (ATT) sayımız 115, paramedik sayımız 52, şoför sayımız 52, toplam personel sayımız 269. Vaka ulaşım oranlarımız ise, ambulansta vakada kalma süresi kırsalda 65 dakika, kentselde ise 36 dakika. Hastaneye nakilde, hastanede geçen süre ortalaması ise 5.2 dakika. Ulaşım oranlarımız ise kentselde yüzde 98.8, kırsalda yüzde 94.7. Ulaşım dakikamız ise kentselde ortalama 5.5, kırsalda 15.2 dakika. Ambulans helikopter ile sevk sayımız ise 1 adettir. Toplam vaka sayımız 16 bin 532, toplam cevaplanan çağrı sayımız ise 43 bin 781, cevaplanmayan ise 197’dir” dedi.

“Dünyanın etrafında 32 kez tur atamaya eşdeğer”

Çankırı’da ambulanslar ile kat edilen yolun dünyanın etrafında 32 kez tur atmakla eş değer olduğunu kaydeden Dr. Sarıkaya, “2024 yılı içerisinde 11 ayda, il ambulans servisimize bağlı acil yardım ambulanslarımızla toplamda 1 milyon 311 bin 828 kilometre yol kat ederek hastalarımıza acil yardım hizmeti ulaştırdık. Ambulanslarımız ile sağlanan acil sağlık hizmetleri esnasında kat edilen yol, dünyanın etrafında 32 kez tur atamaya, Türkiye’nin Doğu’dan Batı’ya 795 kez dolaşmaya eşdeğer” diye konuştu.

“7 gün 24 saat hazır ve aralıksız hizmet vermektedir”

UMKE ekiplerinin muhtemel acil durumlara 7 gün 24 hazır olduğunun altını çizen Dr. Sarıkaya, “Bu çerçevede, müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermekte olan UMKE birimi, 82 profesyonel sağlık gönüllüsü, 2 adet 4X4 tam donanımlı arama kurtarma aracı, 1 adet acil müdahale aracı, 200 kişi kapasiteli tıbbi bakım olanağı, 10 adet toplamda 400 metrekare barındırma ve acil durum çadırları, 6 adet mobil jeneratör, 2 adet ısıtıcı, acil müdahale ekipmanları, tıbbi araç gereç ve ekipmanlar ile yurt içi ve yurt dışı meydana gelebilecek acil durumlarda 7/24 hazır ve aralıksız hizmet vermektedir” ifadelerini kullandı.

“Yaşam için dakikaların sayılı olduğu o anda hastalarımızın sağlık kuruluşlarına ulaştırılması hayati önem arz etmektedir”

Ambulansa yol vermenin önemine değinen Dr. Sarıkaya, “‘Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nda, 81 ilde eş zamanlı startı verilen ‘Fermuar Sistemi İle Yaşama Yol Ver’ projesi ilimizde 6 ay boyunca sürdürülecek farkındalık faaliyetlerinin ardından, Mayıs ayında ‘Trafik Haftası’nda yapılacak etkinlikler ile tamamlanacaktır. Trafikte seyir halindeyken ambulansa ait siren sesini duyduğumuzda ya da yana tepe lambasını gördüğümüzde, mutlaka sağ şeritteki araçların sağa, sol şeritteki araçların ise sola ilerleyerek ortada ambulansın geçebileceği acil geçiş koridoru oluşturulması hayati önem taşımaktadır. Unutmayalım ki bir gün o ambulansın içerisindeki biz ya da sevdiklerimiz olabilir. Yaşam için dakikaların sayılı olduğu o anda hastalarımızın sağlık kuruluşlarına ulaştırılması hayati önem arz etmektedir” diye konuştu.

Programda konuşan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ise, “Bu kampanyanın içerisini doldurup Çankırı’daki sürücü davranışlarını kalıcı olarak değiştirip, Çankırı’nın bu anlamda fark oluşturmasını sağlamak adına önerilerinizi bizzat bekliyorum” dedi.

Programa, kent protokolü, sağlık çalışanları, çeşitli kurum kuruluşların temsilcileri ve basın mensupları katıldı.