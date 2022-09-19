Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sibel Şan Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sibel Şan Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi bölgede çocuklara yönelik gerçekleştirmiş olduğu çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk yan dal klinikleri, çocuk Romatolojisi, çocuk ürolojisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk endokrinolojisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi, çocuk alerji ve immünolojisi ile bölgede şifa dağıtmaya devam ediyor. Bu bağlamda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sibel Şan Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Dr. Emine Sibel Şan

Uzm. Dr. Emine Sibel Şan 2008 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2015’te ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 2015 ile 2022 yılları arasında Gaziantep Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sibel Şan Türkiye Milli Pediatri Derneği üyesidir. Uzm. Dr. Şan’ın ilgi alanları ise, anemi, sarılık, karın ağrısı, besin allerjileri, astım, ateşli hastalıklar, oocukluk çağı Döküntülü Hastalıkları, Boğmaca, Bronşit, Egzema, Akut Ürtiker, Pnömoni, Erken Ergenlik havaleler(nöbetler), idrar inkontinansı, idrar yolu enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonları, büyüme gelişme geriliği, aşılar, iştahsızlık, boy kısalığı, yenidoğan bebekler sağlam çocuk izlemi olarak sıralanmaktadır.