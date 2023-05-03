Diyabetin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, “Diyabeti önlemek zor değildir. Bunun için istekli olup harekete geçilmelidir. Kişiler hayatlarında radikal değişimler yapamasa bile 1-2 kilo vererek, otobüsten 2-3 durak önce inip yürüyerek, şekerli ve yağlı yiyecekler yerine yoğurt, meyve ve salata tüketerek diyabetle mücadeleye başlayabilir” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, diyabetin kandaki glikoz seviyesini kontrol eden insülin hormonunun pankreas tarafından üretilmemesi, yetersiz olarak üretilmesi veya vücut tarafından etkin biçimde kullanılmaması sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalık olduğunu söyledi.

“Sık idrar çıkıyorsanız dikkat”

Diyabet hastalığının belirtilerine değinen Uzm. Dr. Şahin, “Aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk ve açıklanamayan kilo kaybı sık görülen belirtiler olmakla birlikte hiçbir açık belirti de olmayabilir. Yukarıdaki belirtilerden biri veya birkaçı varsa vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Diyabetin tedavi ve takibinin yapılabilmesinde hastanın etkin rolünün sağlanabilmesi için hasta eğitimi ve hastanın kendi kendine ilaçları kullanması, kan şekeri takibi yapabilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

“Diyabetten korunmak mümkün”

Diyabetin, önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Şahin, “Diyabeti önlemek zor değildir. Bunun için istekli olup harekete geçilmelidir. Kişiler hayatlarında radikal değişimler yapamıyorsa bile bir-iki kilo vererek, otobüsten iki-üç durak önce inip yürüyerek, şekerli-yağlı yiyecekler yerine yoğurt, meyve ve salata tüketerek bile diyabetle mücadeleye başlayabilir. Diyabet hastaları yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermelidir. Düzenli spor yapmalı, kilosunu kontrol altında tutmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Medical Park Ordu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, diyabetli hastalarda yiyeceklerin doğru miktarda tüketilmesinin önemli olduğunun altını çizerek, “Beslenme programınız sadece size özeldir. Başka bir diyabet hastanın listesi size uygun olmayabilir. Bu nedenle yiyecekler diyetisyenin önerdiği miktarlarda tüketilmelidir. Yürüyüş, bisiklet gibi sporlar diyabet hastaları için kolay ve idealdir. Diyabet hastaları ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmalıdır. Kan şekerini doktorunun önerdiği sıklıkta ölçmeli ve insülin kullanması gerekiyorsa, doktorunun önerdiği doz ve zamanda, diyabet hemşiresinin gösterdiği uygulamaya göre yapmalıdır. 3-4 ayda bir doktor kontrolü yaptırmalı, yılda bir kez de göz ve nöroloji muayenesi yaptırmalıdır” diye konuştu.