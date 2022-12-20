Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Google’da Ekrem İmamoğlu’nun "Eski Belediye Başkanı" olarak görünmesinin algı operasyonu olduğunu belirterek, "Google’ın arkasındaki algoritmanın verileri aldığı yerleri kullanarak, kendileri tarafından yapılan bir oyun, bir proje olduğunu düşünüyorum. Yoksa, kimsenin böyle bir şey yapmak gibi düşüncesi olmaz. Ama kendileri bu algı operasyonunu çok iyi yapıyorlar. Bir PR çalışması tamamen." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Google’da Ekrem İmamoğlu’nun "Eski Belediye Başkanı" olarak görünmesinin algı operasyonu olduğunu belirterek, "Google’ın arkasındaki algoritmanın verileri aldığı yerleri kullanarak, kendileri tarafından yapılan bir oyun, bir proje olduğunu düşünüyorum. Yoksa, kimsenin böyle bir şey yapmak gibi düşüncesi olmaz. Ama kendileri bu algı operasyonunu çok iyi yapıyorlar. Bir PR çalışması tamamen." dedi.

19 Aralık Pazartesi günü Google’da “Ekrem İmamoğlu”nu aratanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ünvanı önüne gelen “Eski” ibaresiyle karşılaştı. İmamoğlu, arama sonucunun ekran görüntüsünü alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çok sayıda insan, bu sonucu görmek için milyonlarca kez “Ekrem İmamoğlu” adını arattı. İmamoğlu, Google’da en çok aratılan isimler arasına yükseldi. Arama sonuçlarındaki bu olağanüstülük garip karşılanırken, İmamoğlu taraftarları bunun bir komplo olduğu iddiasında bulundu. Ekrem İmamoğlu, Twitter’da yaptığı paylaşımla bu iddiayı destekledi.

Seçime fesat karıştırmak

Herhangi bir dayanağı olmayan bu iddialara karşı, bazı yorumcular, yapılanın bizzat İmamoğlu ve taraftarlarının işi olduğunu ifade etti. Yaşanılan olay, pek çok ülkenin seçimine fesat karıştırdığı ortaya çıkan Cambridge Analytica skandalına benzetildi. İmamoğlu’yla yaşadığı tartışmalar uzun süre gündemi meşgul eden, bilim ve teknoloji tutkusuyla bilinen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında yaşanan skandal hakkında, “Bu bir hata değil. Algı operasyonu.” yorumunu yaptı. Başkan Yazıcı, şöyle devam etti:

“Yine kendi basın ve ilgili ajansının bir algı operasyonu olduğuna inanıyorum. Böyle bir hatayı Google yapmaz. Şimdi 2022 yılı sonunda ’Google’da en çok aranan kim veya ne?’ diye arandığında ’Ekrem İmamoğlu’ önde çıkacak. Çünkü ’Eski’ ibaresi nedeniyle, milyonlarca kişi arama yaptı. Bu İmamoğlu ajansının bir algı operasyonu. ’2022 yılı sonunda en çok aranan isim Ekrem İmamoğlu’ demek için. Son bir depar attılar. Yani Google’ın özellikle de yapay zekadaki algoritması bu aramalara bakar. Eski, yeni değil, Ekrem İmamoğlu aramasına bakar. ’Türkiye’de gündem İmamoğlu. En çok aranan Ekrem İmamoğlu’ manşetleri şimdiden görebilirsiniz. Ne olmaz diye son bir gayret yapalım dediler. Google’ın arkasındaki algoritmanın verileri aldığı yerleri kullanarak, kendileri tarafından yapılan bir oyun, bir proje olduğunu düşünüyorum. Yoksa, kimsenin böyle bir şey yapmak gibi düşüncesi olmaz. Ama kendileri bu algı operasyonunu çok iyi yapıyorlar. Bir PR çalışması tamamen. Ondan öteye bir şey değil. Bir algı operasyonunun güzel bir reklam çalışması oldu. İş becermek ve iş bitirmek açısından İstanbul’a çok şey yapılmadı ama muhteşem hesaplamalarla algı operasyonları yapıyorlar.”