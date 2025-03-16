Egzama, dış ve iç etkenlere karşı derimizin etkilenmesi sonucu derimizin vermiş olduğu alerjik bir tepki olduğunu ifade eden Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Zeki Pınar, "Egzamanın bir çok sebebi var. Egzama tedavisinde birinci temel kural, egzama semptomlarını gidermektir. İkinci temel kural ise deri bariyerinizi güçlendirmek için nemlendirmektir" dedi.

Son zamanlarda artan egzama vakalarıyla birlikte, bu hastalığın nasıl bulaştığı, nasıl tedavi edileceği ve en çok kimlerde görüldüğü gibi soruların yanıtları merak edildiğini belirten Bursa Acıbadem Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Zeki Pınar, egzamaya karşı hangi önlemlerin alınabileceği ve hastaların nasıl hızlıca iyileşebileceklerine dair bilgiler verdi.

Egzama, dış ve iç etkenlere karşı derimizin etkilenmesi sonucu derimizin vermiş olduğu alerjik bir yanıttır diyen Dr. Özden Zeki Pınar, "Egzamanın bir çok nedeni var. Sabun, şampuan, deterjan, temizlik maddeleri, kimyasal maddeler gibi alerjen etkenlerle temasın yanı sıra, nem, toz, soğuk, polen, küf gibi çevresel faktörler de egzamaya neden olabilir. Stres ve genetik geçişin de egzamaya yol açtığı bilinmektedir. Egzama, farklı nedenlerden dolayı derinin etkilenmesi sonucu; cilt üstünde yama tarzında kızarıklıklar, pullanmalar, kızarık kabarcıklar meydana gelir. Egzama bütün yaş gruplarında ve cinsiyette eşit miktarda görülür. En çok risk altında olan meslek grupları ise ev hanımları, kuaförler, sağlık ve laboratuvar çalışanları; inşaat, boya, metal ve kimyasal sektör çalışanlarıdır. Bu mesleklerde çalışanlar diğerlerine göre daha çok risk altındadırlar’’ ifadelerini kullandı.

‘’Sıvı sabundan uzak durulması gerekiyor’’

Hastalığın genel klinik olarak tanısı konulduğunu söyleyen Pınar, ’’Doktor lezyonları gördüğü zaman, klinik olarak egzama teşhisi koyabilir. Bazı durumlarda ise yama testi denilen (alerjen maddeyi anlamak için yapılan) testin yanı sıra kan testleri de yapılabilir. Egzama tedavisinde birinci temel kural, egzama semptomlarını gidermektir. İkinci temel kural ise deri bariyerinizi güçlendirmek için nemlendirmektir. Günlük hayatta dikkat edilmesi gereken önemli şeylerin başında ise iritasyon yapan kimyasal maddelerden, sıvı sabun, deterjan, gibi alerjen maddelerden de temastan kaçınmak, ikinci olarak ise ellerimizi düzenli bir şekilde nemlendirmektir’’ şeklinde konuştu.