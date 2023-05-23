’Yatırım ve İhracat Zirvesi’ne katılan Dr. Hakan Özcan, sağlık turizmi sektörünün Türkiye’nin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu ekonomik potansiyeli ortaya çıkarmak, sektörlerin katma değerli dönüşümünü sağlamak, üretimi ve ihracatı artırmak amacıyla Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’un teşrifleri ile kamu, özel sektör, meslek örgütleri ve iş insanlarının katılımıyla “Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi” düzenlendi Medicalpark ve Liv Hospital Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, Samsun Yatırım ve İhracat Zirvesi’nde panelde yerini aldı.

Dr. Hakan Özcan’ın, sağlık turizminin önemi hakkında önemli açıklamalarda bulunduğu panelde sanayi sektöründe üretim, yatırım ve ihracatın artırılması, Samsun’un sağlık endüstrileri ve sağlık hizmeti ihracatı vizyonu, ihracata yönelik destekler ve finansman imkanları, Samsun’da lojistik ağların geliştirilmesi konuları ele alındı.

Sağlık hizmetleri ihracatının son yıllarda Türkiye’nin en önemli ihracat kalemleri arasında yer aldığının altını çizen Hakan Özcan, “Bu alanda Samsun’un da önemli potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle Samsun’un sahip olduğu modern sağlık tesisleri ve nitelikli sağlık personeli, ihracat açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Türkiye’de sağlık turizmi sektörü, ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlamaktadır. Sağlık turizmi sektörü, Türkiye’nin cari açığını azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca sağlık turizmi sektörü, Türkiye’nin döviz gelirlerini artırmakta ve istihdam oluşturmaktadır. Türkiye’de sağlık turizmi sektörü, hızla büyümektedir ve gelecekte de bu trendin devam etmesi beklenmektedir. Türkiye’nin sağlık turizmi sektörü, dünya genelindeki sağlık turizmi sektörüne kıyasla daha hızlı büyümektedir. Sağlık turizmi sektörü, 2019 yılında 551 bin yabancı hastayı ağırlamıştır ve 2022 yılında 4 milyar dolar ile rekor kırmıştır. 2023 yılında 20 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülmektedir. Türkiye’nin sağlık turizmi sektörü, gelecekte de büyümeye devam edeceği öngörülmektedir” dedi.

Sağlık hizmetleri ihracatının önemine de değinen Özcan, “Sağlık hizmetleri ihracatı için öncelikle sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle, sağlık turizmi ve sağlık hizmetleri ihracatı için gerekli olan kalite standartlarına uygun tesislerin ve hizmetlerin sunulması gerekmektedir. Bu noktada, Samsun’da mevcut sağlık tesislerinin ve personelinin kalitesinin artırılması ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi önemlidir. Bu makastla sertifikasyon kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için gereken iyileştirmeler yapılmalıdır. Samsun-Krasnodar arasında direkt uçak seferlerinin tekrar başlatılması ile 40 dakikada hastaların Samsun’a transferi sağlanabilecektir. Denizyolu ile Samsun - Soçi arasında feribot seferleri düzenlenmesi de sağlık turizmi potansiyelin artıracak niteliktedir” diye konuştu.