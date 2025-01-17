Manisa’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona ererken karne alan öğrenciler tatile çıktı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri de karne alarak iki haftalık yarıyıl tatiline çıktı. Sınıf öğretmeni Semra Kaşıkçı, öğrencileri tebrik ederken, tatilde bol bol kitap okumalarını istedi. Karne alan minik öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu’nda 750 öğrencinin karne aldığı bildirildi.
Kaynak: iha