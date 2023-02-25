Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi Kültürevinde konuşan EBYÜ Dr. Öğretim Üyesi İsmet Ulusu Erzincan şehrinin büyük ölçüde depreme hazır olduğunu söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi Kültürevinde konuşan EBYÜ Dr. Öğretim Üyesi İsmet Ulusu Erzincan şehrinin büyük ölçüde depreme hazır olduğunu söyledi.

Çok sayıda inşaat mühendisi mimar ve akademisyenin katıldığı toplantıda konuşan Dr. Öğretim Üyesi İsmet Ulusu Erzincan’ın geçirdiği deprem tecrübelerinin ardından yapılarını güçlendirmiş bir şehir olarak karşımıza çıktığını söyledi. Kuzey Anadolu Deprem kuşağındaki Erzincan şehrinde tarihte bilinen 11 büyük depremin yaşandığını, Erzincan’ın zemininin akarsu çökellerinden oluştuğunu, bu malzemelerin zaman içerisinde sertleşerek bu günkü halini aldığını söyledi.

Ulusu, 1939 depreminde çok sayıda insan kaybı olmasının sebeplerini de sıraladı. Buna göre, depremin şiddetinin çok büyük olmasının birinci faktör olduğunu, ardından zeminin toprak olmasının da etkili olduğunu söyledi. Toprak ve alüvyon tür zeminlerin depremi daha da büyüterek yukarıya doğru verdiğini ifade etti. 1939 depremde ki deprem üssünün yerleşim yeri olmasının da kayıpların büyük olmasına sebep olduğunu söyleyen Ulusu, “O dönemki mevcut yapı stoku mühendislik hizmeti almamış bir karaktere sahipti. Binaların damları yağmuru yağışı sızdırdıkça toprak çekilerek ağırlaştırılmış bir durumdaydı. İnşaat duvarlarında muntazam malzeme kullanılmamış, bağlayıcı unsurlar tesis ettirilmemiştir. Yükü taşımakta zorlanan yapılar tamamen yıkılmıştır” şeklinde konuştu.

5 Kasım 1983 depreminde çok fazla hasar olmamasına rağmen kullanılan kum ve malzemelerin sağlıklı olmaması sebebiyle binaları yorduğunu ifade eden Ulusu, 1983 yılındaki depremde hasar gören yorulan binaların 1992 yılındaki depremde büyük ölçüde yıkıldığını söyledi. Kullanılan malzeme inşaat mühendislerinin titizliği, yapılan mevzuat değişiklikleri ile Erzincan Türkiye’de depreme en hazır illerden birisi haline geldiğini söyledi. Ancak bazı istisna yapıların hala deprem karşısında dayanıksız olduğunun unutulmaması gerektiğini hatırlattı.

Deprem fırtınalarının şehrimizin etrafında dolaştığı bu dönemde şehrin eksiklerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi İsmet Ulusu binalara hasar veren mühendislik, işçilik yanlışlıklarını da anlattığı konuşmasından sonra Mimar Ahmet Canpolat tarafından kendisine Türkiye Yazarlar Birliği’nin Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Program sonrasında katılımcıların sorularını da cevaplandıran Ulusu, Erzincan civarında muhtemel bir depremin Mutu, Yedisu, Bingöl arasında olacağını, merkezi Erzincan olmadığı için Erzincan’ın fazla etkilenmesinin beklenmediğini söyledi.