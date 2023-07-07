Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer’in yürütücü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Baltacı ve Prof. Dr. Dilek Gençtanırım Kurt’un araştırmacı olarak yer aldığı “Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelinde Ertelemeyi Azaltmaya Yönelik Web Tabanlı Kendi Kendine Yardım Sisteminin Geliştirilmesi: Ertele-Me” isimli projesi TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi ekibinde de yer alan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer proje ile ilgili bilgiler verdi. Özer, üniversite öğrencilerinde yaygın bir problem olan erteleme davranışının azaltılmasına yönelik internet tabanlı müdahaleler programının geliştirilmesi ve etkililiğinin test edilmesinin amaçlandığını ifade etti. Özer ayrıca, “Çalışmamızda internet üzerinden kullanılabilecek Bilişsel Davranışçı Terapi temelinde bir müdahale programı geliştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle psikolojik destek alma konusunda zorlanan öğrencilere de bu sayede ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak covid 19 pandemisi ve yaşadığımız deprem felaketi sonrasında kendi kendine yardım sistemimizi tüm Türkiye’de kullanımına açmıştık. Erteleme programı da bu çerçevede sistemimize eklenecek. Bu proje ile nitelikli psikolojik yardım hizmetlerini toplumun her kesimi için erişilebilir hale getirmek istiyoruz. İnternet tabanlı müdahaleler özellikle avrupa ülkeleri ve Avustralya’da oldukça yaygın ve etkililiği ispatlanmış müdahaleler. Biz de kendi kültürel öğelerimize uygun müdahale programları geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca proje çerçevesinde bir diğer üniversitemizde görev yapan meslektaşlarımızla birlikte çalışarak kurumlar arası iş birliğine de önem veriyoruz. İlerleyen dönemde internet tabanlı müdahalelerin artacağını öngörüyorum ve gerek önceki projeler gerek bu projemizle Anadolu Üniversitesi’nin bu alanda öncü olduğunu ve ilk çalışmaları gerçekleştirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum bir ekiple olan bu projenin desteklenmesi bizi sevindirdi. Teknoloji her alanı etkilediği gibi psikolojik yardım alanını da etkiliyor. Bu proje ile üniversite öğrencilerinin hem ruh sağlığına hem de akademik başarısına katkıda bulunacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.