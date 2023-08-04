Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer’in TÜBİTAK ARDEB 3501-Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde "UNIPDES-Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtileri İçin İnternet Tabanlı Ötetanısal Müdahale Programı: Geliştirme, Kullanılabilirlik ve Etkililik Değerlendirmesi" başlıklı projesi desteklenmeye hak kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Özer: “Ülkemizdeki ilk uygulama olacak”

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer projesinin üniversite öğrencilerine sunulan psikolojik yardım hizmetlerinin dijitalleştirilmesine odaklandığını belirterek bu yönde internet tabanlı müdahale geliştirilmesinin hedeflendiğine dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Özer, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İnternet tabanlı müdahaleler geniş kitlelere psikolojik yardım sunmak için kullanılan, etkisi kanıtlanmış önemli müdahale araçları. Ne yazık ki ülkemizde henüz çok çalışılmamış bir alan COVID 19 sürecinde geliştirdiğimiz ve tüm vatandaşların kullanımına sunduğumuz kendi kendine yardım sisteminden sonra, üniversite öğrencileri ve öğrencilerin problemlerine odaklanan yeni bir projenin desteklendiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Projemiz dayandığı fikir dikkate alındığında ülkemizdeki ilk uygulama olacaktır. Projede herhangi bir problem alanına odaklanmaksızın tanıdan bağımsız kullanılabilecek bir müdahale programı geliştirmeyi hedefliyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak dijital müdahaleler alanında projelerde öncü olmaya devam ediyoruz.”

Proje beş farklı üniversite ile yürütülecek

Anadolu Üniversitesinin yanı sıra projede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden araştırmacıların yer aldığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer, “Doç. Dr. Ali Ercan Altınöz, Doç. Dr. Sedat Batmaz, Doç. Dr. Uğur Doğan, Doç. Dr. Muhammet Recep Okur, Dr. Öğr. Üyesi Recep Gür, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Gürel ve Dr. Burak Köksal proje ekibinde yer alan araştırmacılar. Psikolojik danışma ve rehberlik, psikiyatri, psikoloji, bilgisayar mühendisliği ve uzaktan eğitim alanlarında uzmanların yer aldığı disiplinlerarası bir proje. Bu yönü ile de oldukça detaylı. Beş farklı merkezde yürütülecek bir deneysel çalışma olarak bu alandaki en büyük deneysel araştırmalardan biri olması hedefleniyor” şeklinde konuştu.

Tüm üniversite öğrencileri hedefleniyor

Proje çerçevesinde ilk olarak projeye dahil olan beş farklı üniversitenin öğrencileri programdan ücretsiz bir şekilde kurumsal e posta adresleri ile yararlanacak. Projenin ilerleyen dönemlerinde ise Türkiye’deki tüm üniversite öğrencileri için psikolojik destek aracı olması hedefleniyor.