Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Emre Kurtgil, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Emre Kurtgil, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Gaziantep’te 1991 yılında doğan Dr. Öğr. Üyesi Kurtgil, ilk ve orta öğrenimininin ardından 2015 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Dr. Öğr. Üyesi Kurtgil, 2015 yılında Nizip Devlet Hastanesi’nde çalıştı, 2016-2020 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlık eğitimi süresi ve sonrasında mesleki birçok kongre ve kursa katılan Dr. Öğr. Üyesi Kurtgil, 2020-2022 yılları arasında Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde Devlet Hizmet Yükümlülüğünü yerine getirdi. TRASD (Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği), Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği ve Gaziantep Tabip Odası üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi Kurtgil, evli ve bir çocuk babasıdır. Ocak 2023 tarihinden itibaren SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak hasta kabulüne başlayan Dr. Öğr. Üyesi Kurtgil, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak da görev almaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Kurtgil, ‘Kuru İğneleme, Kinezyolojik Bantlama, Nöral Terapi, Ağrı Mezoterapisi, Proliferatif Enjeksiyonlar ve PRP Uygulamaları’ gibi pek çok sertifikaya sahiptir.