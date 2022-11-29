Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Karacahisar Kalesi Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, tekrar ve üç yıllığına Türk Tarih Kurumu (TTK) Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Karacahisar Kalesi Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, tekrar ve üç yıllığına Türk Tarih Kurumu (TTK) Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi.

Dr. Öğr. Üyesi Yılmazyaşar’ın, Türk ve Türkiye tarihini araştırmayı, toplumdaki tarih bilincini geliştirmeyi görev edinen Türk Tarih Kurumu asli üyeliğine seçilmesinin gurur verici olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Yılmazyaşar’ı tebrik ederek, “Türk Tarih Kurumu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat direktifleri ile Türk Kültürü ve Tarihi’ni doğru olarak tanımlamak ve tanıtmak amacı ile kurulmuş Cumhuriyetimizin en köklü ve saygın kurumlarından birisidir. Türk Tarih Kurumuna bilimsel çalışmalarında Anadolu Üniversitesi olarak katkı sunacak olmamız çok kıymetli. Bu güzide kurumda üniversitemizi en iyi şekilde temsil edecek olan Karacahisar Kalesi Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar’a yeni görevinde başarılar dilerim. Üniversitemiz, Türk Tarih Kurumumuz ve kıymetli hocamız için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.