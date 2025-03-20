Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gümüş Demirçubuk, çocuklardaki kulak şekil bozukluklarının genellikle doğuştan gelen ve genetik faktörlerle ilişkilendirilen bir durum olduğunu söyledi.

Dr. Ayşe Gümüş Demirçubuk, "Çocuklarda kulak şekil bozuklukları genellikle doğuştan gelir ve genetik faktörlerle ilişkilidir. Bu bozukluklar arasında kulak kepçesinin normalden büyük olması (makrotia), kulağın dış kısmındaki kıkırdak yapısının anormal gelişmesi (kulak deformitesi) ve kulakların aşırı küçük ya da normalden daha belirgin olmaması gibi durumlar yer alır. bu şekil bozukluklarının bebeklik ve erken çocukluk döneminde fark edilebileceğini, ancak bazen travmalar veya doğum sırasında yaşanan zorluklar gibi çevresel faktörlerin de etkili olabilir" dedi.

Dr. Ayşe Gümüş Demirçubuk, "Kulak şekil bozuklukları, özellikle okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar için psikolojik açıdan önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu bozukluklar, akran zorbalığına neden olabilir, özgüven kaybı yaşanmasına yol açabilir ve sosyal uyum sorunları oluşturur. Fiziksel farklılıklar, çocukların özgüvenini olumsuz etkileyebilir ve sosyal uyum sorunlarına sebep olabilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi çok büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

"Tedavi yöntemleri ve erken müdahalenin önemi"

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gümüş Demirçubuk, kulak şekil bozukluklarının tedavisinde cerrahi müdahalelerin yanı sıra tedavi yöntemlerinin de kullanıldığını belirterek, "Yenidoğan bebeklerde ve küçük çocuklarda, kulak yapısı daha elastik olduğu için bazı durumlarda cihazlar veya bandajlar ile şekil düzeltmesi yapılabilir. Erken dönemde müdahale, genellikle daha başarılı sonuçlar verir. Eğer erken müdahale yetersiz kalır veya şekil bozukluğu belirginleşirse, cerrahi müdahale gerekebilir. Kulak estetiği (otoplastik) ameliyatları genellikle 5-6 yaşlarında yapılır ve çocukların sosyal gelişimi için büyük önem taşır. Kulak şekil bozuklukları nedeniyle özgüven kaybı yaşayan çocuklar için psikolojik destek sağlanabilir. Ailelerin, çocuklarını cesaretlendirici ve destekleyici bir şekilde yönlendirmeleri önemlidir" şeklinde konuştu.

"Erken müdahaleyle çoğu kulak şekil bozukluğunun basit tedavilerle düzeltilebilir"

Dr. Ayşe Gümüş Demirçubuk, kulak şekil bozukluklarını erken dönemde fark etmenin önemini vurgulayarak, ailelere çocuklarının kulak yapısını düzenli olarak kontrol etmelerini ve herhangi bir farklılık fark ettiklerinde bir uzmandan yardım almalarını önerdi. Erken müdahaleyle çoğu kulak şekil bozukluğunun basit tedavilerle düzeltilebileceğini belirten Dr. Gümüş Demirçubuk, "Ebeveynler, çocuklarının kulak şekil bozuklukları konusunda endişe duyduklarında, zamanında bir uzmandan yardım alarak doğru çözüme ulaşabilirler" diye konuştu.