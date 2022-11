Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki, dünyada her üç saatte bir çocuğun kansere yakalandığını belirterek “Ülkemizde her yıl yaklaşık 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konuluyor ve 2 binin üzerinde lösemi görülüyor ve bunu beyin tümörleri ve lenfomalar izliyor“ dedi.

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki özel bir okulda lösemili çocuklar yararına “Yaşamak O Kadar Güzel Ki “ adlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte elde edilen gelir, lösemi ve çeşitli kanser tedavisi gören çocuklar adına kullanılması için Umut ve Yaşam Derneği’ne bağışlandı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Dr. Nimet Baki, Umut ve Yaşam Derneği olarak kanser tedavisi alan çocuklara ve ailelere maddi manevi destek olmaya çalıştıklarını hatırlattı. Lösemi tedavisinde moral motivasyon ve umudun çok önemli olduğunu belirten Baki "Lösemi, kan kanseri veya kemik iliği kanseri olarak da bilinir. Çocukluk çağı kanserleri içerisinde yüzde 30 ile en sık görüleni lösemidir. Lösemi kemik iliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. Lösemi, 15 yaşın altındaki çocuklarda en yaygın görülen kanser türüdür. Ancak 55 yaşından büyük yetişkinlerde de ortaya çıkabilir” diye konuştu.

Dünyada her üç saatte bir çocuğun kansere yakalandığına dikkat çeken Baki “Lösemi hepimizin bildiği gibi bir kan hastalığı. Dünyada her üç saatte bir çocuk kansere yakalanıyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konuluyor ve 2 binin üzerinde lösemi görülüyor ve bunu beyin tümörleri ve lenfomalar izliyor. ABD’de ise en fazla beyin tümörleri gözleniyor. Kan kanseri genelde 2-6 yaş arasında görülüyor. Son zamanda 1 yaş altına düştüğünü de görüyoruz. O yüzden anneler gebelik döneminde yediğine içtiğine çok dikkat etmeli. Tedavisi genelde 3-5 yıl arasında sürüyor. Erken teşhis edildiğinde yüzde 85 tedavi edilebiliyor. Kemoterapiden yarar görmeyen ve tekrarlayan lösemilerde kemik iliği (kök hücre) nakli tercih edilmektedir” şeklinde konuştu.

“Lösemi hastalarının yüzde 90’ında altta yatan bir neden saptanmaz” diyen Baki, “Ancak yüzde 10’unda daha önce başka nedenlerle alınan radyoterapi ya da kemoterapi, maruz kalınan kimyasal ilaçlar veya Down sendromu gibi doğuştan gelen bazı hastalıklar lösemiye yatkınlık oluşturabilir. Çocuklarda löseminin nedenleri, erişkinlerdeki gibi çevresel faktörlerine bağlı değildir. Erişkinlerde sigara-alkol kullanımı, kimyasallara maruz kalma, enfeksiyonlar, beslenme gibi faktörler kanser yaparken, çocuklarda lösemi genellikle genetik nedenlere bağlı olarak oluşur. Öpücük hastalığı nedeni olan Epstein-Barr gibi virüsler de lösemiye neden olabilir. Ayrıca ‘benzen’ gibi petrokimya ürünlerinin kullanıldığı sanayi sektörlerinde çalışan çocuklarda lösemi meydana gelebilir" ifadelerini kullandı.

Kanser hasta ve hasta yakınlarına 16 yıldır destek olduklarını belirten Baki, “Kurulduğumuzdan beri 16 yıldır kanser hasta ve hasta yakınlarına destek oluyoruz. Ayrıca Türkiye’nin her yerinde bulunan temsilciliklerimiz ile her ilden bize ulaşan hastalarımıza destek oluyoruz” dedi.