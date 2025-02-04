4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklama yapan Dr. Nilgün Şanal, Kanserin hem dünyada hem Türkiye’de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Şanal, kanser oluşumuna neden olan bazı risk faktörleri hakkında 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nilgün Şanal, "Sigara ve dumansız tütün ürünlerini de içeren tütün kullanımı, fazla kilolu veya obez olmak, Düşük meyve ve sebze alımını içeren sağlıksız beslenme, Fiziksel aktivite eksikliği, Alkol kullanımı, Cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu, Hepatit veya diğer kanserojen enfeksiyonlara maruziyet İyonlaştırıcı ve ultraviyole radyasyon maruziyeti, Kentsel hava kirliliği

Katı yakıt kullanımından kaynaklanan iç mekân dumanı, Ülkemizde yürütülen Ulusal Kanser Tarama programında, Meme kanseri taraması; 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekilmektedir" dedi.

Şanal, "Rahim ağzı kanseri taraması; 30- 65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile yapılmaktadır. Kalın bağırsak kanseri taraması; 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) yapılmakta, 10 yılda bir de kolonoskopi önerilmektedir" diye konuştu.

Şanal, Kanser taramaları Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), İlçe Sağlık Müdürlükleri,Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ücretsiz olarak yaptırıldığını kaydetti.