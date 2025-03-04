Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin (UZZK) 16. Olağan Genel Kurulu, Tariş Zeytinyağı A.Ş’nin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimde Dr. Mustafa Tan, yeniden başkanlığa seçildi.

Toplantıda, konseyin 2024 yılı faaliyet dönemi değerlendirilirken, yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. Açılış konuşmasını yapan Dr. Tan, UZZK’nın sektöre katkılarından bahsederek, zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye’nin dünya ikinciliğine ulaştığını vurguladı. Tan, küresel iklim değişikliğinin sektörü tehdit ettiğini ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

2023-2024 döneminde zeytinyağı üretiminde dünya ikinciliğinin sürdüğünü ifade eden Tan, 2024-2025 sezonunda da bu konumun korunmasının hedeflendiğini söyledi. Sofralık zeytin üretiminde ise Türkiye’nin dünya lideri olduğunu dile getirdi.

Toplantıda, sektördeki en önemli sorunlardan biri olan taklit ve tağşiş konusu da gündeme geldi. UZZK olarak bir izleme komitesi kurduklarını açıklayan Tan, uygunsuz ürünlerin bakanlığa bildirildiğini ancak kayıt dışı üreticilerin de yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Üretici maliyetlerinin arttığını ve bunun fiyatlara yansıdığını belirten Tan, uluslararası piyasalardaki gelişmelerin de fiyatları etkilediğini söyledi. Sektörün desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Tan’a, İzmir Ticaret Borsası temsilcisi S. Güngör Şarman da taklit ve tağşişle mücadelede daha etkili önlemler alınması gerektiğini belirterek destek verdi.

T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi Didem Baykara ise sektörün gelişimine yönelik bölgesel çalışmalar yapılacağını ve yeşil üretime destek verileceğini açıkladı.

Genel kurul seçimleri sonucunda, UZZK Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Mustafa Tan, Başkan Vekilliğine Hidamet Asa, Muhasip Üyeliğe Nejat Özduran seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Veli Ercan, Ummuhan Tibet, İhsan Emiralioğlu, Mehmet Cavlı, Rahmi Balsarı ve Osman Berberoğlu getirildi.