Erzurum’da SGK Hastanesinde uzun yıllar görev yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, Erzurum Tanıtım günleri etkinliğinde imza günü düzenledi.

Erzurum’da SGK Hastanesinde uzun yıllar görev yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, Erzurum Tanıtım günleri etkinliğinde imza günü düzenledi.

Hafta sonu Maltepe’de gerçekleştirilen Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Dr. Mehmet Yavuz, son yayınlanan “Ben Bilmem Beyin Bilir” kitabını okurları için imzaladı.

Vehip Atalay kitapsarayı standında kitaplarını imzalayan Dr. Yavuz, okurları ile de sohbet etti.

Atatürk Üniversitesi mezunu olduğunu ve uzun yıllar Erzurum’da görev yaptığını hatırlatan Dr. Mehmet Yavuz, Erzurumlular etkinliğinde yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.