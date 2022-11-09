Çiğli Belediyesi, pandemi döneminde korona virüsü salgını sebebiyle hayatını kaybeden Dr. Mehmet Atilla Baran’ın isminin verildiği parkı, düzenlenen törenle hizmete açtı.

Çiğli Belediyesi, pandemi döneminde korona virüsü salgını sebebiyle hayatını kaybeden Dr. Mehmet Atilla Baran’ın isminin verildiği parkı, düzenlenen törenle hizmete açtı.

2020 yılında görev yaptığı Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde, korona virüsü salgınına yakalanarak hayatını kaybeden Dr. Mehmet Atilla Baran’ın ismi, Çiğli Belediyesi tarafından İnönü Mahallesi’nde projelendirilen parka verildi.

Parkın açılışına; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Niğde Bor Kemerhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya, İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Ceylan Özkan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, dernekler, Dr. Mehmet Atilla Baran’ın ailesi ve mesai arkadaşları ile mahalle sakinleri katıldı.

Çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve dinlenme alanlarıyla her yaştan vatandaşa hizmet sunacak Dr. Mehmet Atilla Baran Parkı, kentin yeşil alan kapasitesini de artıracak.

Başkan Gümrükçü: “Gelecek nesillere ilham olacak”

Park açılışında konuşan Başkan Utku Gümrükçü, “Geride bıraktığımız pandemi dönemi milletimize tarifsiz acılar yaşattı. Binlerce vatandaşımızı kaybettik. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gece-gündüz demeden cefakarca görev yapan çok değerli sağlık emekçilerimizi kaybettik. ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ sözüyle hekimlerimize olan güvenini açıkça belirten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurlayışımızın 84. yıl dönümüne bir gün kala açılışını yaptığımız bu güzel parkımıza, 2020 yılında İzmir’de salgınla mücadelede kaybettiğimiz Dr. Mehmet Atilla Baran’ın ismini verdik. Mehmet hocamız, tıpkı diğer meslek arkadaşları gibi toplum sağlığını kendi sağlığından önde tutarak verdiği kahramanca mücadeleyle tüm İzmirlilerin gönlünde ayrı bir yer edindi. Hocamızın azim ve çalışkanlığının çocuklarımıza ve gençlerimize ilham kaynağı olması adına ismini Çiğli’de yaşatacağız” diye konuştu.

“Kaliteli yaşam alanları kazandırıyoruz”

Başkan Gümrükçü, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Çiğlimize kaliteli yaşam alanları kazandırmak adına çalışıyoruz. İnönü Mahallesi’nde açılışını yaptığımız Dr. Mehmet Atilla Baran Parkı ile de hem vatandaşlarımıza sosyalleşme alanı oluşturacak hem de kentimizin yeşil alan kapasitesini artıracağız” ifadelerini kullandı.

Süleyman Kaynak: “Kıymetli bir vefa örneği”

Açılışa katılan İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak da, “Bu güzel açılışta yer almaktan dolayı mutluyuz. Biz sağlık emekçileri için çok kıymetli bir gün. Çok ağır geçen pandemi döneminde insanüstü bir çaba ile toplumumuzun sağlığını korumak için mücadele ettik. Bu mücadelede kaybettiğimiz canlarımızdan biri de Mehmet Atilla Baran. İsminin Çiğli’de yaşatılacak olması bizim için gurur vesilesi oldu” dedi.

“Yüreği güzel bir insandı”

Mehmet Atilla Baran’ın ağabeyi Argun Baran ise “Başkanımız Utku Gümrükçü başta olmak üzere parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Atilla yüzündeki gülümseme kadar yüreği de güzel bir insandı. Herkese iyilikle dokunmaya çalışırdı. Onun anasının yaşatılacak olmasından dolayı mutluyuz” diye konuştu.

Park açılışına misafir olarak katılan Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, “Sağlık emekçilerimizin pandemi döneminde gösterdiği olağanüstü çabayı asla unutmayacağız. Utku başkanımıza gösterdiği vefa örneğinden ve güzel icraatından dolayı kutluyorum” dedi.

Konuşmasına Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye teşekkür ederek başlayan İnönü Mahallesi Muhtarı Kazım Sönmez da, son olarak şunları söyledi:

“Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde bizleri korumak adına canı pahasına mücadele eden Mehmet Atilla Baran isminin mahallemizde yaşatılacak olmasından ötürü gururluyuz. Her yaştan vatandaşımızın sosyalleşebileceği bu güzel parkı mahallemize kazandıran Başkanımız Utku Gümrükçü’ye ve ekip arkadaşlarına şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum.”