İtalyan futbol efsanesi Francesco Totti ile yaptığı ortaklık anlaşmasıyla gündeme gelen saç ekim kliniği Cosmedica’nın kurucusu Dr. Levent Acar, Türkiye’nin saç ekimi alanında zirvede olduğunu belirterek, "Ülkemiz bu sektörde rakipsiz” dedi.

İtalyan futbol efsanesi Francesco Totti ile yaptığı ortaklık anlaşmasıyla gündeme gelen saç ekim kliniği Cosmedica’nın kurucusu Dr. Levent Acar, Türkiye’nin saç ekimi alanında zirvede olduğunu belirterek, "Ülkemiz bu sektörde rakipsiz” dedi.

İstanbul’daki kliniği Cosmedica’da dünyanın dört bir yanından hastalarını ağırlayan Dr. Levent Acar son dönemde İtalyan futbol efsanesi Francesco Totti ile yaptığı ortaklık anlaşmasıyla gündemde. Totti’nin yatırım yapmak için tercih ettiği Cosmedica’nın dünyanın her yerinde danışmanlık ofislerinin bulunduğunu belirten Dr. Acar, “Saç ekimi yaptırmak için araştırma yapıp bizi tercih eden çok fazla kişi var. Özellikle Amerika ve Kanada’dan çok gelenler var. Ayrıca Avustralya’dan neredeyse her gün görüştüğümüz ve tedavisini yaptığımız hastalarımız oluyor” dedi.

"Türkiye artık bir referans ülkesi

Türkiye’nin saç ekimi alanında dünyadaki yerini değerlendiren Dr. Levent Acar, “Türkiye saç ekiminde dünyada 1 numara. Hatta şu anda rakipsiziz diyebiliriz. Gayet başarılıyız. Çünkü Türkiye diğer ülkelerden çok daha önce bu konuya ciddi şekilde eğilmeye başladı. Birçok ülkenin daha yeni yeni geçtiği teknolojileri biz 7-8 sene önce uygulamaya başlamıştık. Buradan çıkan sonuçlar da bütün dünyada dikkat çekiyor. Türkiye artık bir referans ülkesi olarak kabul ediliyor. Özellikle İstanbul bu anlamda dünya çapında biliniyor” dedi.

"Sakal, bıyık ve kaş ekimine rağbet var"

Saç ekiminin yanı sıra sakal ve bıyık ekiminin de büyük talep gördüğünü dile getiren Dr. Levent Acar, kaş ekiminin de zamanla daha çok rağbet göreceğine inandığını dile getirerek, "Bu alanda kullanılan teknolojiler her geçen gün gelişiyor. Biz de her zaman en yeniyi, en iyiyi tercih etmeye çabalıyoruz. Saç ekiminin yanı sıra sakal ve bıyık ekimi de çok iyi sonuçlar veriyor. Çünkü ekilen bölgenin beslenme alanı çok iyi. Ben yakın zamanda kaş ekiminin de çok popüler olacağını düşünüyorum. Kliniğimize son dönemde başvuranlar arasında sakal, bıyık ve kaş ektirmek isteyenlerin sayısında ciddi bir artış var" diye konuştu.